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Стало известно, сколько россиян ждут возвращения зарубежных брендов

Каждый четвертый опрошенный россиянин ждет возвращения зарубежных брендов
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Global Look Press

Каждый третий опрошенный россиянин уже нашел российские марки одежды как альтернативу зарубежным брендам, а каждый четвертый все же ждет возобновления продаж иностранных марок, в особенности люксовых аксессуаров и обуви. Таковы результаты опроса, проведенного Familia (есть у «Газеты.Ru»).

Среди зарубежных брендов наиболее востребована у россиян одежда из Китая (покупали при последнем шоппинге 59% опрошенных), Турции (50%), Европы (23%) и Белоруссии (22%). Также в отдельных регионах востребованы марки стран СНГ (Казахстана, Узбекистана).

68% россиян при выборе одежды обращают внимание на страну-производителя или бренд. 49% в ходе последнего шоппинга приобретали вещи российских дизайнеров, 19% предпочли зарубежные марки, и только 32% не обратили внимание на «родину» бренда. Для каждого второго россиянина не принципиальна страна производства или бренд, и при одинаковой стоимости он выберет наиболее подходящие визуально вещи. Только 9% опрошенных в такой ситуации отдадут предпочтение иностранному бренду.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на российский рынок вышли семь новых иностранных брендов.

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