Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

На следующей неделе курс биткоина составит $100-101 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Пожалуй, главным фактором, влияющим на курс рисковых активов и в том числе ETF на биткойн остается торговая политика администрации США, в особенности в отношении Китая. В последние недели мы видим частую смену риторики, и рынок весьма чувствителен к этим заявлениям. На этом фоне волатильность курса криптовалюты может оставаться достаточно высокой. Вместе с тем на будущей неделе ожидается публикация данных по Индексу потребительских цен (CPI) в США. Эти данные достаточно важны, поскольку Федеральная резервная система США таргетирует инфляцию и опирается на эту статистику при принятии решений по ставке», — отметил Решетников.

По его словам, если инфляция окажется ниже ожидаемых значений, это может привести к росту курса рисковых активов, в том числе биткоина. Второй важный блок данных — это данные по рынку труда, которые выйдут в пятницу. В текущей ситуации сильное охлаждение на рынке труда будет скорее сигналом к более оперативному снижению ставки ФРС, уверен Решетников.

По данным CoinDesk, 4 июня биткоин стоил более $105 тыс.

Ранее был спрогнозирован курс биткоина на июнь.