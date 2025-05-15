Спрогнозирован курс биткоина на июнь

В июне курс биткоина cоставит $100 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Bitget Research Райан Ли. По его словам, минимумом будет уровень в $97 тыс., максимумом — $105 тыс.

«В июне курс биткоина, вероятнее всего, будет демонстрировать позитивную динамику из-за благоприятных макроэкономических сигналов и снижения степени геополитической неопределенности. Главными факторами, влияющими на курс криптовалюты, станут снижение напряженности в торговой войне между США и Китаем, возможное смягчение денежно-кредитной политики США. Заявления президента США Дональда Трампа в пользу возможного разрешения тарифного конфликта с Китаем формируют позитивный внешний фон и свидетельствуют о смягчении риторики по торговым отношениям между двумя крупнейшими экономиками мира. Инвесторы начинают учитывать сценарий деэскалации торгового противостояния уже в первой половине лета. Разрешение или ослабление конфликта снизит уровень глобальной экономической неопределенности и повысит спрос на рискованные активы, включая криптовалюты», — отметил Ли.

По его словам, возможное смягчение ставки Федеральной резервной системой США тоже оказывает поддержку криптовалюте. Ли считает, что покупка биткоина в июне может рассматриваться как разумное решение для инвесторов, ориентированных на средне- и долгосрочную перспективу.

По данным CoinDesk, 14 мая курс биткоина превышал $103 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина превысила $105 тыс.