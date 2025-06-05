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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 80 рублей на следующей неделе
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Depositphotos

На следующей неделе курс доллара составит 80 рублей, евро — от 90 рублей, юаня — более 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ⁠Михаил Зельцер.

«В начале лета курсы иностранных валют остаются на двухлетних минимумах — доллар дешевле 79 рублей, евро — под 90 рублей, юань — у 10,9 рубля. Но уже в ближайшие недели факторы поддержки курса рубля могут ослабнуть, что и приведет к развороту зарубежных валют вверх. Так, в пятницу ЦБ может решиться на первое снижение ключевой ставки, а смягчение денежно-кредитной политики априори против национальной валюты. Вскоре может быть продолжена корректировка бюджетного механизма, и объемы продажи валюты в рамках бюджетного правила опять снизятся. Постепенно будет снижаться приток валюты от экспортеров, а импорт — расти», — пояснил экономист.

4 июня доллар стоил чуть более 78 рублей, евро — 89 рублей, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю на примерно 20,9%, евро — на 12,9%, юань — на 30,7%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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