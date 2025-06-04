S&P заявило о частичном дефолте Украины

Международное агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг ценных бумаг, привязанных к украинскому ВВП (валовому внутреннему продукту, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг). Об этом сообщается на сайте организации.

В агентстве объяснили, что 2 июня республика пропустила платеж в размере $0,67 млрд по указанным ценным бумагам, и не ожидают, что эти выплаты будут произведены в течение 10 дней льготного периода, предусмотренного договором, — из-за моратория правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы. По этой причине рейтинг выпуска ценных бумаг, привязанных к ВВП, был понижен с «CC» (высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств) до «D» (дефолт).

«Мы понимаем, что правительство вело переговоры о реструктуризации с кредиторами и — из-за моратория — к настоящему времени пропустило платежи по всем трем обязательствам в срок. Эти обязательства в совокупности составляют около 6% от общего объема коммерческого долга и менее 3% от общего объема государственного долга», — говорится в пресс-релизе.

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на своем сайте подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default/ограниченного дефолта. — «Газета.Ru»). Показатель останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов». В Fitch Ratings считают, что соглашение о полезных ископаемых с США сгладило дипломатическую напряженность между Киевом и Вашингтоном, но его потенциальные экономические выгоды остаются неопределенными.

Ранее в ЕС назвали наихудший сценарий для Украины.