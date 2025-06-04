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В Рязанской области открылся новый завод по производству мясных полуфабрикатов

ВТБ поддержал запуск нового мясоперерабатывающего комбината в Рязанской области
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Depositphotos

В Кораблинском районе Рязанской области 4 июня открылся новый мясоперерабатываий комбинат «Кораблинский». Проект был реализован при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Кредитная организация предоставила предприятию кредит в размере 3,2 млрд рублей сроком на 12 лет. Кредит выдан по программе льготного кредитования АПК Минсельхоза РФ № 1528.

Новый цех завершает производственную систему животноводства в холдинге. Он оснащен автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тыс. голов в сутки. Также предусмотрены отделения для обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленых полуфабрикатов мощностью до 100% от объема произведенной свинины.

Член правления банка ВТБ Руслан Еременко отметил важность доступности льготного финансирования для предприятий агропромышленного сектора. Он уточнил, что инвестпроекты характеризуются длительным сроком окупаемости.

«Для ВТБ поддержка ключевой отрасли экономики с использованием механизмов господдержки остается одним из приоритетных направлений. Рязанская область входит в ТОП-10 регионов по участию в этой программе, а благодаря новому предприятию Русской Аграрной Группы область получит мощный импульс в обеспечении продовольственной безопасности», — подчеркнул Еременко.

По его словам, по итогам первого квартала кредитный портфель ВТБ в АПК превышает 480 млрд рублей, из которых почти 40% приходится на инвестиционные кредиты по льготной программе Минсельхоза.

Как отметил гендиректор «Русской аграрной группы» Юрий Сандин, для производства мяса важно иметь собственные мощности по переработке, чтобы не зависеть от других предприятий.

«С запуском МПК у нас налажен полный цикл производства свиной продукции – от селекции до готовых полуфабрикатов. Это позволит увеличить доходность холдинга по данному направлению», — добавил он.

В ВТБ уточнили, что совокупный кредитный портфель банка в Рязанской области составляет 115,3 млрд рублей. Объем кредитов предприятий среднего и малого бизнеса достиг 66,9 млрд рублей, при этом доля АПК и пищевой промышленности в портфеле СМБ составляет 22%.

Отмечается, что совокупный портфель привлеченных средств ВТБ в регионе превысил 120 млрд рублей, включая 51,8 млрд рублей от предприятий среднего и малого бизнеса. Общее количество активных клиентов банка в Рязанской области составляет 166,8 тыс. физических и юридических лиц, из них более 6 тыс. — предприятия и предприниматели. Сеть группы ВТБ в регионе представлена 19 отделениями.

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