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Альфа-Банк и «Группа Астра» договорились совместно поддерживать технологичные проекты

Альфа-Банк и «Группа Астра» будут совместно развивать технологичные проекты
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и «Группа Астра» заключили соглашение, в рамках которого стороны будут развивать технологичные проекты и решать стратегические задачи, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов и заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра» Елена Бородкина в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Как отметил Кутасов, соглашение с «Группой Астра» является важным шагом вперед.

«Это партнерство открывает перед нами новые возможности для развития технологичных проектов, в том числе на основе генеративного искусственного интеллекта», — сказал он.

По словам Бородкиной, соглашение с Альфа-Банком позволит выстроить долгосрочное и взаимовыгодное партнерство.

«Мы рассчитываем, что двустороннее сотрудничество позволит эффективно решать стратегические задачи «Группы Астра» и расширять ее возможности на финансовых рынках», — сказала она.

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