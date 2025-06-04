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Сбер: российский IT-рынок перестал быть «цифровой колонией»

В Сбере заявили о повышении независимости российского IT-рынка
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Пресс-служба Сбера

Российский IT-рынок перестал быть «цифровой колонией» западных технологий. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

В рамках сессии «Технологическое лидерство. Своевременность и новеллы национальной идеи» он отметил, что Сбер стал крупной технологической компанией, действующей в сложной IT-экосистеме полного цикла. По словам Меньшова, такая экосистема окончательно сформировалась в России три года назад.

«До этого в мире существовало только две подобные экосистемы — западная и китайская, где компании охватывают полный жизненный цикл разработки: от железа до системного софта и прикладного ПО. Такой подход обеспечивает полную независимость и суверенность производства», — сказал он.

Топ-менеджер добавил, что аналогичная модель сейчас развивается в России. В стране появились вендоры, способные создавать законченные технологические цепочки, что закладывает основу для технологического суверенитета.

«Мы должны очень твердо стоять на своих ногах. Российский IT-рынок принципиально отличается от западного. Ключевые меры поддержки должны быть направлены на консолидацию отрасли. Несмотря на относительную молодость, наш рынок уже преодолел статус «цифровой колонии» западных технологий», — сказал он.

По его мнению, в стране наблюдается устойчивая тенденция к укрупнению компаний и появлению национальных технологических лидеров. Он считает, что эти процессы формируют основу для создания полноценного технологического уклада будущего.

«Параллельно с формированием технологического фундамента мы активно развиваем передовые направления в сфере ИИ. Россия входит в узкий круг стран, обладающих собственными фундаментальными ИИ-моделями. Кроме того, по числу суверенных IT-специалистов мы занимаем третье место в мире», — добавил Меньшов.

Он подчеркнул, что сочетание этих факторов создаст прочную основу для технологического прорыва и поможет России стать одним из глобальных IT-лидеров.

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