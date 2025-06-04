Сбер и «Бюро 1440» повысят качество цифровых сервисов

Сбер и «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать цифровые сервисы на базе спутниковой связи, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) Алексей Шелобков на конференции ЦИПР.
Как отметил Меньшов, спутниковые технологии быстро прогрессируют, обеспечивая подключение удаленных районов.
«Основной нашей совместной задачей будет проверка и настройка спутниковых технологий связи партнера, чтобы они хорошо работали в технологическом стеке Сбера», — сказал он.
По словам Шелобкова, компании, которые первыми внедрят в свою инфраструктуру современные спутниковые сервисы, совершат технологический скачок раньше других.
«Сейчас вместе с партнером мы намерены разработать востребованные IT-решения, которые станут локомотивом цифровизации всей отрасли и смежных областей», — сказал он.