На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер и «Бюро 1440» повысят качество цифровых сервисов

Сбер и «Бюро 1440» будут развивать новые цифровые сервисы на базе спутниковой связи
close
Unsplash

Сбер и «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать цифровые сервисы на базе спутниковой связи, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) Алексей Шелобков на конференции ЦИПР.

Как отметил Меньшов, спутниковые технологии быстро прогрессируют, обеспечивая подключение удаленных районов.

«Основной нашей совместной задачей будет проверка и настройка спутниковых технологий связи партнера, чтобы они хорошо работали в технологическом стеке Сбера», — сказал он.

По словам Шелобкова, компании, которые первыми внедрят в свою инфраструктуру современные спутниковые сервисы, совершат технологический скачок раньше других.

«Сейчас вместе с партнером мы намерены разработать востребованные IT-решения, которые станут локомотивом цифровизации всей отрасли и смежных областей», — сказал он.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами