Сбер и «Бюро 1440» повысят качество цифровых сервисов

Сбер и «Бюро 1440» будут развивать новые цифровые сервисы на базе спутниковой связи

Сбер и «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать цифровые сервисы на базе спутниковой связи, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) Алексей Шелобков на конференции ЦИПР.

Как отметил Меньшов, спутниковые технологии быстро прогрессируют, обеспечивая подключение удаленных районов.

«Основной нашей совместной задачей будет проверка и настройка спутниковых технологий связи партнера, чтобы они хорошо работали в технологическом стеке Сбера», — сказал он.

По словам Шелобкова, компании, которые первыми внедрят в свою инфраструктуру современные спутниковые сервисы, совершат технологический скачок раньше других.

«Сейчас вместе с партнером мы намерены разработать востребованные IT-решения, которые станут локомотивом цифровизации всей отрасли и смежных областей», — сказал он.