Крупный российский бизнес получил отечественный ПАК для ИИ с большой языковой моделью

MWS AI начала поставлять Cotype Pro 2 в составе российского ПАКа для ИИ

MWS AI (входит в МТС Web Services) начала поставлять большие языковые модели нового поколения Cotype Pro 2 в составе отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для ИИ от группы Rubytech, заявил глава Rubytech Игорь Ведехин в рамках конференции ЦИПР-2025.

Он отметил, что Cotype Pro 2 обеспечивает высокую эффективность работы с текстами и адаптирована для более чем 100 корпоративных сценариев.

В ходе тестов компании удалось подтвердить полную технологическую совместимость языковой модели со всеми компонентами ПАКа. Все модули ПАКа прошли проверку на стабильность работы ИИ-модели и могут быть масштабированы под растущие потребности бизнеса.

«Мы создаем технологический стек, который не только обеспечивает импортозамещение, но и соответствует потребностям заказчиков по ключевым параметрам производительности и надежности», — сказал Ведехин.

Он подчеркнул, что ПАК с ИИ даст российским предприятиям эффективный инструмент цифровой трансформации.