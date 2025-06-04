На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Microsoft потерял статус самой дорогой компании мира

NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании мира
close
Global Look Press

Рыночная стоимость американского производителя чипов NVIDIA превысила капитализацию Microsoft, теперь чипмейкер занимает первое место в списке самых дорогих компаний мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса TradingView.

Акции NVIDIA (NVDA) по итогам торгов на бирже NASDAQ 3 июня выросли в цене на 2,8%, до $141,22, что увеличило рыночную стоимость компании до $3,45 трлн.

Тем временем акции Microsoft (MSFT) подорожали на 0,22%, до $462,97. Капитализация компании составила $3,44 трлн. Рыночная стоимость компании Apple (iPhone, iPad), которая занимает третье место в рейтинге,— $3,04 трлн.

Согласно данным CNBC, впервые NVIDIA заняла лидирующую позицию в списке самых дорогих компаний в мире 18 июня 2024 года. Тогда чипмейкер обогнал по рыночной капитализации Microsoft. С тех пор компания конкурирует с Apple и Microsoft за первое место в рейтинге капитализации. В последний раз NVIDIA занимала первую строчку в списке 24 января.

Ранее сообщалось, что основное юрлицо Microsoft в России добивается своего банкротства.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами