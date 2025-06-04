Microsoft потерял статус самой дорогой компании мира

NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании мира

Рыночная стоимость американского производителя чипов NVIDIA превысила капитализацию Microsoft, теперь чипмейкер занимает первое место в списке самых дорогих компаний мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса TradingView.

Акции NVIDIA (NVDA) по итогам торгов на бирже NASDAQ 3 июня выросли в цене на 2,8%, до $141,22, что увеличило рыночную стоимость компании до $3,45 трлн.

Тем временем акции Microsoft (MSFT) подорожали на 0,22%, до $462,97. Капитализация компании составила $3,44 трлн. Рыночная стоимость компании Apple (iPhone, iPad), которая занимает третье место в рейтинге,— $3,04 трлн.

Согласно данным CNBC, впервые NVIDIA заняла лидирующую позицию в списке самых дорогих компаний в мире 18 июня 2024 года. Тогда чипмейкер обогнал по рыночной капитализации Microsoft. С тех пор компания конкурирует с Apple и Microsoft за первое место в рейтинге капитализации. В последний раз NVIDIA занимала первую строчку в списке 24 января.

Ранее сообщалось, что основное юрлицо Microsoft в России добивается своего банкротства.