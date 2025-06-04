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Бизнес
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Россиянам напомнили о компенсации за использование своей техники в рабочих целях

Роскачество: за использование своей техники в рабочих целях положена компенсация
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Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Россияне имеют право требовать от работодателя компенсацию за использование собственной техники в рабочих целях, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Когда сотрудник устраивается в компанию, работодатель должен обеспечить его всем необходимым оборудованием. Например, у офисных работников это зачастую компьютер, телефон и принтер. Однако закон не запрещает, чтобы сотрудник работал и на собственной технике. Для этого необходимо обоюдное согласие сторон, зафиксированное в трудовом договоре. Важно учитывать, что работодатель не имеет права заставлять использовать свое оборудование», — объяснила специалист.

Она уточнила, что если сотрудник по соглашению с руководством выбирает работу на своей технике, он имеет право получить от компании выплату за износ оборудования. Кроме того, согласно статье 188 Трудового кодекса, работнику положена компенсация за использование собственного оборудования в служебных целях. Ганькина уточнила, что компенсация положена за расходы на связь и интернет, амортизацию и ремонт техники, износ мебели, самостоятельную закупку материалов, например, косметики для клиентов в салонах красоты и другое.

Размер и порядок этой компенсации определяется соглашением сторон, заключила эксперт.

Ранее россияне назвали главную причину сложностей на работе.

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