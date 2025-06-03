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Работникам ракетно-космической отрасли станет доступна льготная ипотека

Баканов: в 2026 году для ракетно-космической области появится льготная ипотека
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Shutterstock

В 2026 году для работников ракетно-космической отрасли в России появится льготная ипотека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова.

«Инженерную ипотеку в нацпроект заложили <...> со следующего года будем этот механизм применять», — сообщил Баканов.

Он добавил, что субсидия на инженерную ипотеку заложена в национальном проекте по космосу — для финансирования из бюджета выделено 4,5 трлн рублей.

До этого Дмитрий Баканов заявил на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России», что доля молодежи, которая сегодня идет на работу на предприятия ракетно-космической сферы, делает это преимущественно ради романтики.

28 мая в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космическая отрасль РФ разрабатывает транспортную систему, которая сможет доставить на околомарсианскую орбиту до 10 тонн полезной нагрузки.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали развертывание более 100 спутников для управления БПЛА.

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