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Сбер заработает 450 млрд рублей в 2025 году за счет ИИ

Герман Греф: Сбер будет активно развивать технологии генеративного ИИ
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Пресс-служба Сбера

В Сбере полагают, что в 2025 году финансовый эффект от искусственного интеллекта составит 450 млрд рублей, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«В этом году финансовый эффект от искусственного интеллекта, по нашим планам, 450 млрд рублей. И в составе этих 450 млрд мы должны 50 миллиардов от использовании генеративного искусства. В прошлом году мы заработали примерно 440 млрд, из них 10 млрд — на генеративном ИИ. В этом году доля, скажем так, самого современного искусственного интеллекта вырастает в пять раз», — сказал он.

Греф добавил, что постепенно Сбер придет к тому, что будет активно развивать технологии генеративного ИИ.

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