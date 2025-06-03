Сбер заработает 450 млрд рублей в 2025 году за счет ИИ

В Сбере полагают, что в 2025 году финансовый эффект от искусственного интеллекта составит 450 млрд рублей, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«В этом году финансовый эффект от искусственного интеллекта, по нашим планам, 450 млрд рублей. И в составе этих 450 млрд мы должны 50 миллиардов от использовании генеративного искусства. В прошлом году мы заработали примерно 440 млрд, из них 10 млрд — на генеративном ИИ. В этом году доля, скажем так, самого современного искусственного интеллекта вырастает в пять раз», — сказал он.

Греф добавил, что постепенно Сбер придет к тому, что будет активно развивать технологии генеративного ИИ.