Сбер представил гайд по созданию AI-агентов для бизнеса

Генеративный искусственный интеллект открывает новые возможности для автоматизации компаний. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По его словам, внедрение AI-агентов становится эффективным инструментом трансформации бизнес-процессов и важным фактором конкурентоспособности.

В рамках конференции он представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи. Документ представляет собой практический путеводитель по разработке AI-агентов — автономных систем, работающих на основе генеративного ИИ. В Сбере считают, что руководство будет полезно ИТ-специалистам, архитекторам и командам разработки, заинтересованным в освоении мультиагентных технологий.

«На сегодняшний день в России не было ни одного практического документа, который бы позволял разобраться в ключевых аспектах построения и внедрения агентных и мультиагентных систем в корпоративной среде», — сказал Белевцев.

Он уточнил, что рекомендации, основанные на опыте Сбера, помогут специалистам структурировать знания о возможностях таких систем и их применении для создания инновационных продуктов и услуг.

«Уверен, что этот документ станет ценным и полезным ресурсом на пути освоения и внедрения компаниями современных AI-технологий», — добавил Белевцев.

Гайд включает теоретические основы разработки AI-агентов, архитектурные принципы их построения, механизмы взаимодействия в мультиагентных системах, подходы к созданию безопасной среды эксплуатации. Также приведены практические примеры с использованием популярных фреймворков. Тексты примеров доступны в сопровождающем GitVerse репозитории.