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Бизнес
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Сбер и «АФЛТ-Системс» будут создавать AI-решения для авиаотрасли

Сбер поможет разрабатывать IT-продукты для авиаотрасли
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Сбер «Бизнес Софт» и «АФТЛ-Системс» заключили соглашение, в рамках которого стороны будут совместно разрабатывать персонализированные AI-сервисы для авиаотрасли, сообщает пресс-служба Сбера.

Также стороны намерены укрепить технологический суверенитет авиации России.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции трансформации клиентов CIB Андрея Дмитриева, совместная работа позволит сделать опыт пассажира максимально комфортным и персонализированным.

«Сбер обладает сильной экспертизой в AI и больших данных, а у «АФЛТ-Системс» есть глубокое понимание потребностей отрасли. В этой синергии мы будем создавать AI-решения международного уровня», — сказал он.

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