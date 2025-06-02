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Бизнес
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МТС и «ЛизаАлерт» запустили сервис для поиска пропавших людей

В России разработали бесплатный сервис для спасения пропавших людей
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Shutterstock

МТС совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустил бесплатный сервис «МТС.ГеоПоиск», позволяющий определять местоположение пропавшего абонента, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цифровой проект стал первым, обеспечивающим доступ к данным о местонахождении человека в России.

«Когда человек пропадает – каждая секунда времени становится бесценной, и телекоммуникационные технологии могут помочь максимально быстро и точно определить его местоположение», — отметила гендиректор МТС Инесса Галактионова.

По ее словам, проект стал большим достижением в области поисково-спасательных работ. При этом она назвала его только первым шагом в этом важном деле.

«В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», — добавила Галактионова.

В компании уточнили, что подключить сервис можно через приложение «Мой МТС» в разделах «Защитник» или «Семейная группа». Пользователь должен дать согласие на передачу данных «ЛизаАлерт» о своем местоположении и уровне заряда мобильного устройства в случае чрезвычайной ситуации.

Информация о местоположении передается автоматически после запроса от «ЛизаАлерт» через зашифрованный канал, разработанный специально для этого проекта. Система собирает данные GPS, Wi-Fi и информацию об активной базовой станции, что позволяет определять координаты с точностью от 50 до 150 метров в зависимости от модели устройства и особенностей местности.

«Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришел на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», — отметил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Напомним, с 2010 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.

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