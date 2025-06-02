В ВТБ сообщили об успешном переходе на российские технологии в ИТ-ландшафте

Переход на российские технологии в ИТ-ландшафте позволил ВТБ справиться с увеличением нагрузки на сервисы банка на 10–20% по сравнению с показателями января-мая 2024 года, заявил заместитель президента — председателя правления, руководитель технологического блока ВТБ Вадим Кулик в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Он отметил, что к началу 2025 года ВТБ осуществил импортозамещение 95% системной ИТ-инфраструктуры и около 91% прикладных решений в банке.

«Использование российских решений в ИТ-ландшафте не только не привело к снижению ранее достигнутых уровней операционной надежности наших сервисов, но и позволяет успешно справляться с продолжающимся ростом объемов операций», — сказал Кулик.

По прогнозам ВТБ, суммарная экономия банка благодаря импортозамещению составит 180 млрд рублей до 2030 года.

В феврале в ВТБ сообщали, что на российские разработки перевели более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта банка. Большую часть оставшихся работ по импортозамещению банк планирует завершить до конца 2026 года.

Также в ВТБ отметили, что к началу 2025 года банк смог на 95% сократить использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server в пользу отечественных СУБД.