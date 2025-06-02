На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Внедрение AI-агентов назвали средством быстрой трансформации бизнес-процессов

Сбер представил гайд по созданию интеллектуальных систем
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сбер представил практический гайд по созданию AI-агентов, способных автономно выполнять бизнес-задачи с помощью генеративного ИИ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, внедрение AI-агентов становится реальным средством быстрой и эффективной трансформации бизнес-процессов.

«В представленном гайде, мы раскрываем наш практический опыт внедрения агентных и мультиагентных систем в сложном ИТ-ландшафте Сбера, в соответствии с строгими корпоративными стандартами надежности, безопасности и производительности», — сказал он.

Белевцев добавил, что гайд будет полезен ИТ-специалистам, архитекторам и участникам команды разработки.

В гайде представлены теоретические основы разработки AI-агентов, принципы взаимодействия AI-агентов в мультиагентных системах и другие вещи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами