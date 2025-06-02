Внедрение AI-агентов назвали средством быстрой трансформации бизнес-процессов

Сбер представил практический гайд по созданию AI-агентов, способных автономно выполнять бизнес-задачи с помощью генеративного ИИ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, внедрение AI-агентов становится реальным средством быстрой и эффективной трансформации бизнес-процессов.

«В представленном гайде, мы раскрываем наш практический опыт внедрения агентных и мультиагентных систем в сложном ИТ-ландшафте Сбера, в соответствии с строгими корпоративными стандартами надежности, безопасности и производительности», — сказал он.

Белевцев добавил, что гайд будет полезен ИТ-специалистам, архитекторам и участникам команды разработки.

В гайде представлены теоретические основы разработки AI-агентов, принципы взаимодействия AI-агентов в мультиагентных системах и другие вещи.