Умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

На 82-м году жизни скончался экономист Стэнли Фишер — бывший председатель Банка Израиля и экс-вице-председатель Федеральной резервной системы США. Об этом сообщили на официальном сайте Банка Израиля.

Регулятор добавил, что руководство и сотрудники учреждения выразили соболезнования его семье и отметили, что глубоко скорбят о его уходе.

Фишер возглавлял Банк Израиля с 2005 по 2013 год. С 2014 по 2017 год он занимал должность заместителя председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка страны).

В мае ушел из жизни в возрасте 87 лет советский и российский экономист, финансист, бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко. Банкир является единственным человеком в России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды — Госбанк СССР, включая период после событий августа 1991 года, и дважды — Центральный банк России.

Ранее умер бывший министр печати Сергей Грызунов.