Счетная палата ФРГ раскритиковала минобороны страны

Федеральная счетная палата Германии раскритиковала министерство обороны страны за неэффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на нужды Бундесвера. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на доклад ведомства.

По данным источника, министерство Бориса Писториуса неоднократно тратило миллионы евро на проекты без четкого понимания их необходимости.

«Опубликованные примеры охватывают неудачные проекты в области закупок и цифровизации, ошибки в управлении и значительные расходы на неиспользованные лицензии на ПО, которых можно было бы избежать», – говорится в докладе.

Отмечается, что средства налогоплательщиков часто выделяются на закупки вооружений, по которым отсутствует ясность в отношении их поставок.

Кроме того, документ затронул и кадровую политику Минобороны ФРГ. В докладе указывается на чрезмерное количество «военных за письменным столом». Авторы призывают к реформам внутри ведомства, чтобы увеличить эффективность в обороне Германии и стран НАТО.

До этого стало известно, что Германия профинансирует украинские беспилотные летательные аппараты большой дальности действия.

Ранее Писториус пообещал Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.