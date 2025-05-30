В Подмосковье прошла масштабная Альфа-Конфа для предпринимателей

В Балашихе 29 мая провели первую Альфа-Конфу для бизнеса Подмосковья, сообщает пресс-служба банка. Мероприятие было приурочено ко Дню предпринимателя и стало 72-м по счету с момента запуска проекта.

На конференции в Подмосковье собрались более 5 тыс. человек. Участники узнали о способах достижения амбициозных целей, увеличении продаж и роли харизмы лидера. С приветственным словом выступила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева. Также на мероприятии выступили глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский и известные спикеры. Они поделились опытом в области маркетинга, продаж и бизнес-инноваций, а также разобрали личные кейсы участников.

Как отметила Зиновьева, мероприятие предоставило прекрасную возможность для прямого диалога между бизнесом и представителями органов власти. Она уточнила, что в регионе зарегистрировано порядка 470 тыс. предприятий, поэтому нам важно постоянно получать обратную связь от бизнеса.

«Прямо во время конференции мы провели небольшой интерактив с предпринимателями, в рамках которого обменялись информацией о действующих мерах господдержки бизнеса. Так, в Подмосковье сегодня действует целый ряд мер прямой финансовой поддержки бизнеса. С одной стороны мы еще раз информировали о них предпринимателей, с другой - получили обратный запрос на усовершенствование этих механизмов», — сказала Зиновьева.

По ее словам, именно такой диалог и позволяет актуализировать программы господдержки.

В свою очередь, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин назвал Подмосковье стратегически важным регионом для развития предпринимательства в стране.

«Сегодня мы встретились с предпринимателями Подмосковья и поговорили о ценностях бизнеса, больших целях и, конечно, о том, что волнует их самих. Встреча получилась масштабной и вдохновляющей. Мы продолжаем поддерживать малый бизнес и говорим: «Ты все делаешь не так, продолжай!»», — отметил он.

Напомним, Альфа-Конфа — это масштабный нетворкинг для предпринимателей, где участники общаются в неформальной обстановке с топ-менеджерами банка и популярными спикерами. В этом году стартовал третий сезон проекта, который уже посетили сотни тысяч предпринимателей. Тема сезона — ценности бизнеса.