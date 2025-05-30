Т-Банк запустит новый масштабный благотворительный проект «Курс добра»

Т-Банк объявил о запуске нового благотворительного проекта «Курс добра», сообщили представители банка.

Проект будет работать в формате эстафеты без сроков окончания. К участию банк будет приглашать отобранные им фонды-партнеры для реализации их ключевых масштабных проектов.

Как отметили в Т-Банке, все пожертвования клиентов в адрес этих фондов — вне зависимости от суммы — будут удваиваться банком. Каждые 2 месяца фонды будут меняться по принципу ротации.

В Т-Банке уточнили, что «Курс добра» призван масштабировать участие россиян в благотворительности, популяризировать культуру благотворительности и создать новую системы работы бизнеса с фондами. В планах банка — вовлечь в «Курс добра» другие крупнейшие компании России, чтобы проект стал всероссийским марафоном поддержки.

«Т-Банк, запуская «Курс добра», начинает марафон ― без срока окончания, без ограничений по сумме при удвоении, с постоянной ротацией фондов. Т-Банк делает то, что может только крупный системный игрок — прокладывает дорогу, по которой смогут пройти и другие компании. Не каждый бизнес готов удваивать пожертвования, но каждый может стать частью «Курса добра», привлекая внимание к нуждам фондов», — отметила руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.

Первым участником марафона «Курс добра» станет благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который обеспечивает лекарства и лечение детям с тяжелыми заболеваниями печени, развивает раннюю диагностику, поддерживает исследования и оснащает больницы современным оборудованием.

Собранные от клиентов средства Т-Банк удвоит и направит на закупку оборудования для более чем 30 перинатальных центров и больниц.

По словам директора фонда Анастасии Черепановой, заболевания печени сложно диагностировать, потому что они легко маскируются под другие болезни.

«Благодаря «Курсу добра» мы сможем поставить в больницы аппараты, которые облегчат работу врачей и помогут сразу многим детям вовремя получить правильное лечение. Мы также сможем поддержать обучение врачей, а это значит, что в стране будет еще больше квалифицированных и мотивированных специалистов», — сказала она.