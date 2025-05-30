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Основатель «Теремка» рассказал об отношении к русской кухне за рубежом

Основатель «Теремка» Гончаров объяснил непопулярность русской кухни за рубежом
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Для популяризации русской кухни за рубежом требуется ее массовое продвижение бизнесменами «по примеру шаурмы и донер-кебаба», а не открытие единичных заведений с национальными блюдами. Об этом рассказал в интервью РБК основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

По его словам, например, итальянская и японские кухни стали популярными на весь мир благодаря тому, что их развитием в США в прошлом веке занимались сотни тысяч итальянцев и японцев независимо друг от друга. Компания «McDonald's» смогла открыть свои первые рестораны в других странах после того, как в США она стала мощнейшей корпорацией.

Для массового продвижения русской кухни за границей необходимо, чтобы открывался не один «Теремок», а 40 маленьких предпринимателей открывали русские блинные, поделился Гончаров.

«И у всех должны быть блины с разными начинками — так же, как шаурма и донер-кебаб завоевали Европу и Россию. Вот тогда это будет явлением», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что пока «Теремок» сосредоточен на развитии в России и выходить за рубеж не планирует, поскольку невыгодно открывать русские заведения там, где «никто не знает, что такое борщ и блины».

Ранее Путин пообещал посетить «Теремок».

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