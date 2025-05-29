Россиянам объяснили, почему показания счетчиков просят до 25 числа месяца

Россияне могут передавать показания счетчиков в любой день месяца. Передача показаний до 25 числа месяца — это не обязанность, а рекомендация, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Процедура передачи показаний счетчиков абонентом регламентируется постановлением правительства № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг». Согласно пункту 33, «потребитель имеет право передавать полученные показания <...> не позднее 25 числа текущего расчетного периода». То есть, это не обязанность, а скорее рекомендация. А значит, абонент может сообщить данные в ресурсоснабжающую организацию или УК по сути в любой день месяца — с 1 по 25 число, и данные примут и учтут в расчете квитанции», — отметил Аксененко.

По его словам, в то же время управляющие и ресурсоснабжающие организации тоже подчиняются постановлению № 354, в котором для них установлен свой срок и уже не рекомендация, а обязательство по нему. Ежемесячно организации должны снять и передать для расчета показания с общедомового прибора учета — с 23 по 26 число каждого месяца и «синхронизировать» его с информацией, подаваемой поквартирно, пояснил депутат.

Он пояснил, что если жильцы дома не будут подавать показания счетчиков, либо будут подавать информацию в случайном порядке в произвольное время, величина затраченного коммунального ресурса (разница между показаниями общедомового прибора учета и показаниями всех индивидуальных счетчиков) на содержание общего имущества будет некорректной. То есть, не получится точно рассчитать, сколько, например, электричества было потрачено на освещение подъезда, а сколько — на квартиры. Аксененко уточнил, что в этом случае домовой счетчик посчитает все траты ресурса: и за нежилые общие помещения, и за все жилые.

Депутат отметил, что вся «неучтенка» — показания, не переданные по квартирам или переданные не корректно, пойдет в «общие траты». То есть, заплатит за нее весь подъезд. По словам Аксененко, это не значит, что не подавший сведения сосед может никогда не платить за электричество и его будут содержать соседи. В квитанции не подававшего сведения соседа сумма будет считаться из расчета среднего показателя. Чаще всего это невыгодно самому потребителю: сумма высчитывается как среднесуточная за последние полгода, умноженная на количество дней в месяце.

Аксененко подчеркнул, что история с такой неподачей данных может продолжаться только до контрольной проверки УК или ресурсоснабжающей организации. Тогда в один день будут сняты показания со всех счетчиков: в квартирах, нежилых помещениях и с общих приборов учета на дом, — и все встанет на свои места. Но на квартире за это время может образоваться долг, заключил депутат.

Ранее в Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов.