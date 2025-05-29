СМИ утверждают, что Маск пытался сорвать сделку OpenAI по созданию дата-центра в ОАЭ

Предприниматель Илон Маск пытался помешать компании OpenAI — разработчику программы ChatGPT — заключить договоренность о строительстве в ОАЭ крупного дата-центра. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Маск хотел добиться включения в договоренность по строительству дата-центра своего ИИ-стартапа xAI. Издание подчеркивает, что в случае отказа предприниматель угрожал помешать заключению сделки. Маск заявлял представителям конгломерата G42, что президент США не одобрит проект строительства дата-центра, если в нем не будет участвовать xAI.

Предприниматель «пришел в ярость», когда узнал, что глава OpenAI Сэм Альтман отправится вместе с Трампом в Саудовскую Аравию. Издание утверждает, что помощникам президента США пришлось искать способы, чтобы успокоить Маска и не сорвать сделку.

До этого сообщалось, что компания OpenAI в партнерстве с технологическим конгломератом G42 из Абу-Даби готовится принять участие в создании масштабного кампуса дата-центров мощностью 5 гигаватт в Абу-Даби. Этот объект, в котором OpenAI выступит в качестве ключевого арендатора, может стать одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов, предназначенных для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее выяснилось, что власти США могут запретить Apple запустить свой ИИ в Китае.