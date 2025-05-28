В Госдуме заявили, что товары из Европы не получится доставлять через Сирию

Депутат Козловский: Сирия не может участвовать в параллельном импорте с РФ из ЕС

Прекращение вооруженного противостояния в Сирии является ключевым приоритетом для государства, учитывая положение инфраструктуры, страна не сможет сыграть роль в параллельном импорте в Россию, таким мнением поделился с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«На сегодняшний день приоритетом для Сирии является восстановление мира и прекращение вооруженного противостояния. Вспышки насилия, к сожалению, еще происходят. В такой ситуации говорить о развитии полноценной внешнеэкономической деятельности преждевременно», — сказал он.

Козловский добавил, что у России уже выстроены и работают логистические маршруты с рядом стран. Депутат считает, что Сирия пока не сможет сыграть роль посредника в параллельном импорте.

«Тем не менее, в будущем, при восстановлении экономики и укреплении государственной власти, она может стать партнером. Сейчас правительству России важно выстроить отношения с новыми сирийским властями, на это нужно время. Поэтому в ближайшей перспективе говорить о параллельном импорте с участием Сирии не представляется возможным», — заявил Козловский.

До этого сообщалось, что Евросоюз снял все экономические санкции с Сирии. Отмечается, что первые ограничения были введены в 2011 году.

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