Сбер выдал первый кредит по льготной программе для новых регионов

Первый кредит по программе Минстроя и ФРТ выдан Сбером в ЛНР

Сбербанк заключил первый кредитный договор в рамках льготной программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фонда развития территорий (ФРТ), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Программа направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие регионов. Она предлагает специальные условия для компаний, участвующих в свободной экономической зоне на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Участники могут получить кредиты от 1 млн до 5 млрд рублей по сниженной ставке. Программа также включает льготы по налогу на прибыль, имущество и пониженные страховые взносы.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, банк подписал первый договор с добывающим предприятием из ЛНР.

«Это одна из самых востребованных мер поддержки, так как она позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки. Банк уже получил по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях, с суммарным объемом инвестиций более 6 млрд рублей», — отметил он.

По словам Ведяхина, Сбер активно участвует в реализации госпрограмм поддержки бизнеса. После начала работы банка в новых регионах кредиты по таким программам стали доступнее для местных компаний.

Замминистра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов подчеркнул, что экономика новых регионов развивается динамично и становится более устойчивой.

«Этому способствуют работа финансово-кредитных организаций, предприятий, средства инвесторов и свободная экономическая зона, в рамках которой действует ряд льгот и преференций. В их числе доступен и льготный кредит для участников СЭЗ по ставке до 15% годовых по программе ФРТ, разработанной и запущенной при координации Минстроя России», — добавил он.