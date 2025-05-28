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В Москве прошла ежегодная премия Сбера «Любимый малый бизнес»

Российские предприниматели получили 100 млн рублей от Сбера на развитие бизнеса
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Пресс-служба Сбера

В Москве 100 победителей федерального этапа ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес» получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при еще и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок», сообщает пресс-служба банка.

В премии принимали участие предприниматели со всей России, являющиеся клиентами Сбера и открывшие счет в банке. Всего на премию было подано более 31 тыс. заявок.

На первом этапе отбора было выбрано 1100 победителей, а затем из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин, число зарегистрированных субъектов малого бизнеса в России увеличилось на 5% за 2024 год.

«Российские предприниматели — это воплощение энергии, креативности и ежедневной борьбы с вызовами ради достижения целей. Именно ваш упорный труд заслужил самой высокой оценки и признания», — сказал он.

Премию вручали в 10 номинациях, среди которых «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах» и другие.

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