Названы три урока, которые Россия вынесла из санкций

Главный урок антироссийских санкций — трудности с импортозамещением электроники, техники, частей и комплектующих. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

«По большей части как мы импортировали, так и продолжаем импортировались, лишь поменялись экспортеры и цены. Отечественное производство самолетов, компьютеров, телефонов и других высокотехнологичных товаров все время откладывается. Второй урок заключался в сокращении ассортимента продукции народного потребления, в том числе продуктов питания. Это произошло в связи не только с санкциями, но и контрсанкциями, предполагающими запрет на ввоз некоторых категорий продуктов. Частично с проблемой справились, например, появилось собственное производство довольно приличных сыров и не только, но ассортимент стал меньше, а цены выше», — отметила Федюкович.

По ее словам, третий урок — замедление экономического развития. Экономист пояснила, что, несмотря на максимальный рост внутреннего валового продукта в 2024 году в рублях, в долларах он соответствует примерно уровню 2012 года. Федюкович уточнила, что существенное влияние на это оказала инфляция, затруднение доступа к финансированию из-за возросшей ключевой ставки, усложнение логистики и подорожание импортных составляющих.

Экономист подчеркнула, что санкции не нанесли существенного и непоправимого воздействия на российскую экономику. По мнению эксперта, российская экономика справилась с санкционным давлением, а большинство россиян, если и почувствовали изменения, то, возможно, не связали их именно с санкциями.

Ранее в США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть.