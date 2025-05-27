«Русал» модернизирует производство тонкой фольги

«Русал» увеличит мощности по производству тонкой фольги для пищевой упаковки, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что проект проект модернизации прокатного стана С-3/2 на заводе «Саянал», стоимостью 500 млн рублей, позволит нарастить выпуск тонкомеров (фольги толщиной менее 9 микрон) на 10-12%. Также завод «Уральская фольга» впервые начнет осваивать производство этого сложного продукта.

Как уточнили в компании, тонкая фольга используется для производства упаковки кондитерских изделий, асептической и ламинированной упаковки. По словам директора блока «Фольга» «Русала» Алексея Агафонова, качественная пищевая упаковка является важным элементом продовольственной безопасности страны.

«Упаковочная отрасль замещает импорт, активно развивается, с ней «Русал» синхронизирует свои фольгопрокатные проекты. Помимо модернизации прокатного стана С-3/2, мы планируем дальнейшие инвестиции в производство тонкой фольги на «Саянале». Также производство этого сложного продукта впервые в своей истории начинает осваивать завод «Уральская фольга», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал развитие пищевой упаковки на встрече с представителями бизнеса в День российского предпринимательства. Гендиректор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов заявил, что через несколько лет рынок пищевой упаковки можно будет полностью закрыть внутри страны.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил провести антидемпинговое расследование против азиатской импортной упаковки. Президент поддержал идею и подчеркнул, что упаковка должна производиться из российского сырья.

«Что там? Картон, пленка, фольга. Да? «Русал» все время нас упрашивает, чтобы мы как можно шире применяли алюминий и все, что из него производится внутри страны. И фольга в том числе. Что здесь сложного?» — сказал глава государства.

Напомним, также в апреле Путин запустил новый завод асептической упаковки «МолоПак-2» в Московской области. Завод будет производить 1,2 млрд упаковок в год, замещая импортную продукцию из Китая и Индии. Фольгу для «МолоПака» поставляет завод «Саянал». Последний был построен в 1995 году по инициативе Олега Дерипаска и является самым мощным и современным фольгопрокатным заводом в России и СНГ.