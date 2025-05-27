Технологических предпринимателей назвали двигателями прогресса

С точки зрения развития инноваций сегодня двигателями прогресса становятся технологические предприниматели, заявил в интервью «Чтиво» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Он отметил, что за каждым успехом стартапов стоит зрелая венчурная индустрия.
«Страны, которые хотят быть лидерами в быстро меняющемся мире, делают ставку на технологическое предпринимательство», — сказал он.
Ведяхин отметил, что венчурный рынок России начал восстанавливаться после периода спада 2022-2023 годов.
«В 2024 объем венчурных инвестиций год к году вырос на 46%, но количество сделок снизилось на 14% — инвесторы пока делают ставку на более поздние стадии», — добавил он.
Также Ведяхин подчеркнул, что в России нужно сформировать культуру технологического риска и научиться воспринимать неудачу как шаг к будущему успеху.
В интервью Ведяхин рассказал про инструменты Сбера для развития технологического предпринимательства, ИИ и помощь стартапам.