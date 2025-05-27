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Технологических предпринимателей назвали двигателями прогресса

Александр Ведяхин: венчурный рынок России начал восстанавливаться после 2023 года
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Пресс-служба Сбера

С точки зрения развития инноваций сегодня двигателями прогресса становятся технологические предприниматели, заявил в интервью «Чтиво» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что за каждым успехом стартапов стоит зрелая венчурная индустрия.

«Страны, которые хотят быть лидерами в быстро меняющемся мире, делают ставку на технологическое предпринимательство», — сказал он.

Ведяхин отметил, что венчурный рынок России начал восстанавливаться после периода спада 2022-2023 годов.

«В 2024 объем венчурных инвестиций год к году вырос на 46%, но количество сделок снизилось на 14% — инвесторы пока делают ставку на более поздние стадии», — добавил он.

Также Ведяхин подчеркнул, что в России нужно сформировать культуру технологического риска и научиться воспринимать неудачу как шаг к будущему успеху.

В интервью Ведяхин рассказал про инструменты Сбера для развития технологического предпринимательства, ИИ и помощь стартапам.

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