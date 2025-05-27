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Игорные зоны попросили известный мессенджер исключить каналы казино из теневого бана

РБК: владельцы казино попросили Telegram исключить каналы игорных зон из бана
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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в которую входят все законные игорные зоны России, обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой исключить каналы казино из теневого бана. Об этом пишет РБК, ссылаясь на копию обращения и АИРИС.

В письме сказано, что легальные игорные зоны регулируются государством и зарабатывают не только на казино, но и на туристических услугах. Инициаторы обращения подчеркнули, что являются также крупными налогоплательщиками. Из материала следует, что за прошлый год участники ассоциации перечислили налогов на сумму 2,6 млрд рублей.

По мнению авторов обращения, исключение каналов из теневого бана мессенджера позволит исключить ассоциацию с запрещенными в России онлайн-казино и «повысить информированность пользователей об устройстве легального игорного бизнеса».

В четвертом квартале 2024 года специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи. По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

Ранее нелегальное казино обнаружили и закрыли в Ленобласти.

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