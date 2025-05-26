Клиенты Почта Банка получат привилегии ВТБ

Клиенты Почта Банка смогут бесплатно пользоваться пакетом услуг «Привилегия» от ВТБ с мая 2025 года, сообщает пресс-служба ВТБ.

В банке отметили, что в пакет входят не только финансовые продукты и услуги, но и нефинансовые сервисы.

Также для клиентов Почта Банка будет доступна инвестиционная экспертиза в формате Advisory, открытие обезличенных металлических счетов, покупка золотых слитков и операции с ценными бумагами с пониженной комиссией.

Кроме того, клиенты Почта Банка смогут получать повышенных кешбэк и оформлять карту ВТБ-Аэрофлот с зачислением миль, медицинскую страховку и другие услуги.

В ВТБ добавили, что обслуживанием смогут воспользоваться около 27 тыс. клиентов с остатками на счетах от 2,5 млн рублей в Москве и Московской области, а в других регионах – от 2 млн рублей.