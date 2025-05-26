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Сбер признали самым инновационным банком России

Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам 2024 года
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Пресс-служба Сбера

Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков по итогам 2024 года по версии Sk Финтех хаб фонда «Сколково», сообщает пресс-служба банка.

Составители рейтинга отметили, что на позицию Сбера повлияла работа банка по предоставлению стартапам эффективных инструментов для развития.

Также в 2024 году Сбер впервые запустил трек с GigaChat.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, банк системно подходит к развитию инноваций.

«Важно не только то, что мы делаем внутри компании, но и то, что мы создаем внешнюю экосистему инноваций, в которой участники рынка — стартапы, корпорации и инвесторы — могут находить друг друга, запускать совместные проекты и реализовывать сделки», — сказал он.

Ведяхин напомнил, что с помощью венчурного онлайн-хаба SberUnity банк формирует новое поколение предпринимателей и инвесторов.

Всего при составлении рейтинга организаторы учитывали 20 критериев, разбитых на 5 блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях» и «Цифровые сервисы».

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