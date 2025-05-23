МТС Web Services вывела на рынок интеграционную платформу с искусственным интеллектом

МТС Web Services (MWS) объявила о выходе на внешний рынок интеграционной платформы MWS OctAPI, оснащенной технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба цифровой экосистемы МТС, в которую входит компания.

Отмечается, что решение предназначено для компаний из различных отраслей экономики, включая промышленность, здравоохранение и ИТ. Платформа обеспечивает централизованное управление API и интеграцию высоконагруженных систем в разнородных ИТ-ландшафтах.

Как утверждают в компании, использование MWS OctAPI позволяет сократить время запуска новых продуктов почти на 40%.

«Интеграционная платформа MWS OctAPI, как и все наши платформы, которые мы выводим на внешний рынок, изначально создавалась для нужд МТС», — прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

По его словам, при разработке задача состояла в том, чтобы заместить решения иностранных вендоров. Он подчеркнул, что в результате получили инструмент, во многом их превосходящий.

В компании рассказали, что новая платформа предоставляет доступ к различным API из всех вертикалей бизнеса, а также использует инструменты Low Code для быстрой настройки интеграционных цепочек под потребности пользователей. При этом использование ИИ помогает системе самостоятельно находить, оценивать и включать в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации. В MWS уточнили, что ручной процесс раньше занимал до 30% рабочего времени разработчиков.

Помимо этого, в отличие от типовых интеграционных платформ, MWS OctAPI предлагает бизнесу использовать AI-агент для решения различных задач. Например, для создания готового интеграционного процесса пользователю достаточно сформулировать запрос на естественном языке, используя привычные термины. Отмечается, что поисковая модель найдет подходящие API, которые агент применяет для выполнения конкретных бизнес-задач, таких как регистрация обращений или обновление данных в системе.