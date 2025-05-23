Каждая четвертая россиянка потратила бы маткапитал на подгузники

Каждая четвертая опрошенная россиянка — 27% — заявила, что предпочла бы тратить материнский капитал на повседневные нужды ребенка — питание, одежду и подгузники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Исследование было проведено на фоне обсуждения в Госдуме законопроекта, который предлагает разрешить использовать маткапитал для накоплений и инвестиций.

Траты маткапитала на подгузники активно поддержали женщины из Краснодарского края, Самарской области и Удмуртии в возрасте от 25 до 34 лет, находящиеся в декрете и воспитывающие первенца.

29% респонденток поддержали возможность инвестировать средства через накопительные инструменты или индивидуальные счета. Чаще всего такой ответ давали женщины старше 35 лет из крупных городов Центральной России и Урала, воспитывающие двух и более детей.

Неожиданно для исследователей 9% россиянок выразили желание направлять средства маткапитала на оплату платных родов. Такая идея чаще всего звучала от жительниц Москвы, Санкт-Петербурга и Казани на фоне роста цен в частных клиниках.

Кроме того, 16% опрошенных считают, что маткапитал должен использоваться на покупку автомобиля. Это особенно актуально для жительниц отдаленных районов Красноярского края и ХМАО, где без транспорта сложно обеспечить мобильность семьи.

При этом 19% женщин уверены, что текущие механизмы использования материнского капитала не требуют изменений. Многие из них уже направили средства на улучшение жилищных условий — покупку квартиры или строительство дома.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиянок.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сложным вопрос о переносе маткапитала на второго ребенка.