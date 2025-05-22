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«Перекресток» увеличит число стратегических партнеров в 2025 году

«Перекресток» планирует рост партнерств в 5 раз и их доли в товарообороте в 6 раз
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Пресс-служба «Перекрестка»

Торговая сеть «Перекресток» трансформирует модель стратегических партнерств с поставщиками. В 2025 году количество таких партнеров вырастет более чем в 5 раз — до 130, а их доля в товарообороте сети увеличится в 6 раз, превысив 10%, прогнозирует компания.

Стратегическое партнерство, рассчитанное на срок от 3 лет, предусматривает взаимные обязательства для достижения общих целей. Поставщики получают гарантированные объемы поставок, возможность расширения производства, роста доли рынка и доступ к экспертизе сети для внедрения инноваций.

С 2024 года «Перекресток» уже сотрудничает по этой модели с более чем 20 поставщиками в категориях вина, фруктов и овощей, выпечки, мяса, птицы, рыбы и чая. Среди них — винодельни, форелевое хозяйство Kala Ranta (Карелия), Окская птицефабрика (Калужская область) и другие.

«Наша амбиция – иметь стратегических партнеров во всех ключевых категориях и регионах присутствия. К концу 2025 года число стратегических партнеров приблизится к 130, а их доля в общем товарообороте составит более 10%», — отметил коммерческий директор «Перекрестка» Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что торговые сети компании X5 Group «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» наладили сотрудничество с 484 новыми поставщиками из Центрального федерального округа России в 2024 году.

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