В Минэнерго рассказали о последствиях кибератак на нефтяные компании РФ

Кибератаки на нефтяные компании России весной 2025 года не нанесли серьезного ущерба отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По словам главы Минэнерго, российский топливно-энергетический комплекс знал о всех киберугрозах и готовился к противодействию.

«В силу вот этой большой масштабной подготовки те случаи, о которых вы говорите, действительно имели место, но они не нанесли серьезного ущерба. И серьезных последствий после этого не было», — сказал Цивилев журналистам.

20 мая в Роскомнадзоре рассказали об отражении DDoS-атаки на Федеральную налоговую службу (ФНС), которая началась накануне. По данным ведомства, некоторые типы атак имели мощность два миллиона запросов в секунду.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года число кибератак на финансовый сектор РФ выросло вдвое. При этом с серьезным вызовом столкнулись банки. В январе-марте им приходилось отражать две тысячи кибератак ежемесячно.

Ранее Роскомнадзор раскрыл количество отраженных DDoS-атак за время СВО.