Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

На следующей неделе курс рубля продолжит укрепляться по отношению к доллару, так как в силе остается основной фактор роста – жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка. Влияет на колебания валют и внешнеэкономическая ситуация, объяснил RTэксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

«Ставка ЦБ на уровне 21% годовых делает рублевые активы привлекательными для инвесторов, а высокие процентные выплаты по депозитам и облигациям стимулируют спрос на национальную валюту», — пояснил специалист.

Он напомнил, что при этом стоимость нефти остается в пределах комфортных показателей, а потоки экспорта снижаются – это обеспечивает существенные притоки валютной выручки. В то же время спрос на валюту падает на фоне контролируемого импорта, заключил аналитик.

Напомним, накануне ЦБ установил официальный курс доллара США на уровне 79,7530 рубля, что стало минимальным значением с мая 2023 года. Снижение за сутки составило 0,55 рубля. Одновременно евро вырос до 91,299 рубля (+1,33), а юань опустился на 7,49 копейки, хотя его точный курс не указан.

Ранее экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки и доллар по 100 рублей к лету 2025 года.