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Регионы хотят обязать отвечать за провал кредитуемых из федерального бюджета проектов

Счетная палата хочет обязать регионы отвечать за провал бюджетных проектов
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Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата России предложила установить в регионах ответственность за провал показателей при реализации инфраструктурных проектов за счет кредитов из бюджета страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет по итогам проверки Счетной палатой использования бюджетных средств на реализацию инфраструктуры проектов в регионах.

В соглашениях о реализации соответствующих проектов предлагается прописывать обязанности по выполнению плановых значений и ответственность за их недостижение, в том числе за срыв сроков.

Счетная палата проверила использование бюджетных кредитов в семи регионах, которые за 2023 год и первое полугодие 2024 года получили бюджетные кредиты на 39,5 млрд рублей и специальные казначейские кредиты на 10,5 млрд рублей.

В большинстве случаев, указано в отчете, в проверенных регионах не выдерживаются сроки реализации и объем направляемых на реализацию проектов средств, также вырастает их стоимость.

Помимо этого, в отчете приводится большое количество примеров, когда подрядчикам выдавали аванс, но они не исполняли контракты и позже возвращали средства, что может быть приравнено к беспроцентному кредитованию.

В апреле Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий.

Ранее сообщалось, что в РФ ждут снижения ключевой ставки и доллар по 100 рублей.

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