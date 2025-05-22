Глава Superjob заявил о четырехкратном разрыве в зарплате курьеров и рабочих

Курьерам и официантам в России предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем начинающим рабочим, заявил в интервью «Газете.Ru» глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

Он подчеркнул, что самая большая боль рынка — это нехватка квалифицированных рабочих.

«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь. К тому же стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции. Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется», — отметил Захаров.

По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата российским курьерам составляет 107,3 тыс. рублей. По информации DreamJob, официантам в среднем предлагают около 65 тыс. рублей, а рабочим — 60 тыс.

Согласно данным аналитических сервисов «Сбераналитика» и «Работа.ру», по итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата в России превысила 91 тыс. рублей.

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