Россиян предупредили о резком подорожании меда

Экономист Казова: цены на мед в России вырастут на 15-20% во втором полугодии

Во втором полугодии 2025 года цены на мед в России вырастут на 15-20% по сравнению с первым полугодием, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Рост цен на мед обусловлен снижением объема производства продукта на 5-6% за год. На объем производства меда оказывают влияние сокращение на 15-20% поголовья пчел. Пчеловоды из Кабардино- Балкарской республики предполагают, что причиной такой тенденции является глобальное изменение климата, что становится серьезной проблемой для среды обитания все большего числа видов пчел и шмелей вкупе со снижением уровня жизни насекомых, их размера, уничтожением растений-медоносов из-за заморозков», — отметила Казова.

По ее словам, цены на мед также растут из-за увеличения издержек производства на 20-25% и рост спроса россиян на мед.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в апреле 2025 года замедлилась до 10,23% с 10,34% на конец марта. В 2024 году годовая инфляция в России составила 9,52%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.