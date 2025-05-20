Сбер с начала года помог клиентам уберечь 150 млрд рублей от мошенников

Сбер с начала 2025 года помог своим клиентам уберечь от мошенников 150 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на Петербургском международном юридическом форуме в рамках дискуссии «Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью».

По словам Кузнецова, эффективность антифрода в Сбера составляет 99,9%.

Он отметил, что киберпреступности всего 15 лет, однако мошенники быстро адаптируются к изменениям. В 2010 году появился скимминг, который сошел на нет после введения уголовной ответственности. Спустя пять лет возникли фишинг и телефонное мошенничество. С 2020 года объемы таких атак начали стремительно расти, и сегодня они затрагивают практически каждого жителя России.

По его словам, в этом году набрала популярность схема NFC Gate, при которой мошенник убеждает жертву установить вредоносное приложение, и после этого достаточно просто поднести карту к смартфону, чтобы получить удаленный доступ к деньгам из любой точки мира.

«Клиенты Сбера защищены, потому что в приложение СберБанк Онлайн встроен антивирус. А вот клиенты других финансовых организаций из-за этой схемы теряют 500–600 млн рублей в неделю», — сказал зампред правления Сбера.

Одной из актуальных проблем он назвал дроперство. Похищенную сумму разбивают на части, которые передаются 10–20 дроперам для дальнейшего перевода. По данным Сбера, в России существует индустрия дроперов численностью не менее 2 млн человек, причем 60–70% из них не осознают, что участвуют в мошеннических схемах.

Кузнецов уточнил, что для обнаружения дипфейков в Сбере создан и запатентован инструмент на основе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что такие технологии должны стать стандартом и внедряться в массовые сервисы связи, включая мессенджеры. При этом зампред правления Сбера отметил, что без ИИ победить кибермошенничество невозможно.

«По нашим оценкам, уже к концу этого года будет стерта последняя граница — языковой барьер. Преступник сможет позвонить по телефону, а на той стороне человек будет слышать без акцента китайскую, английскую или любую другую речь. В результате телефонное мошенничество приобретет трансграничную природу. Как мы будем противостоять этой ситуации? Об этом нужно думать уже сейчас», — сказал Кузнецов.