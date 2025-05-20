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Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 1 июня

Стоимость билетов на городском транспорте Москвы скорректируют в среднем на 5%
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Департамент транспорта Москвы

С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы вырастет будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Стоимость разовой поездки на метро, МЦД, МЦК в Москве по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей.

В Дептрансе отметили, что стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, поэтому биометрия останется самым выгодным способом оплаты проезда. Всего, по данным Дептранса, оплатой по биометрии пользуются более 400 тыс. пассажиров.

Также стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единым» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 рублей.

В Дептрансе добавили, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в Москве существенно ниже уровня инфляции.

Также с 1 июня в Москве изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств.

Кроме того, на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

В Дептрансе подчеркнули, что полученные от индексации тарифов средства направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.

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