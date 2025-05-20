Агентство «Эксперт РА» подтвердило высший кредитный рейтинг «Роснефти»

Кредитный рейтинг «Роснефти» остался на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отмечается, что рейтинг компании находится на наивысшем уровне с момента его присвоения в июле 2017 года.

Также в агентстве отметило сильные рыночные позиции «Роснефти», высокую финансовую рентабельность проектов, низкую долговую нагрузку и уровень корпоративных рисков.

По данным «Эксперт РА», компания является крупнейшей нефтедобывающей компанией России по объемам добычи и доказанным запасам. Так, по итогам 2024 года объем добычи жидких углеводородов составил 184 млн тонн, что превышает показатели таких международных компаний, как ExxonMobil, Shell и Chevron. В свою очередь, добыча газа достигла 87,5 млрд кубометров, укрепив позиции «Роснефти» как крупнейшего независимого производителя газа в стране.

В агентстве уточнили, что объем доказанных запасов углеводородов «Роснефти» по состоянию на конец 2024 года обеспечивает около 20 лет стабильной добычи на текущих уровнях.

Согласно анализу «Эксперт РА», рентабельность компании за прошлый год составила 30%, несмотря на обязательства по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и повышение налоговой нагрузки.

Ранее в «Роснефти» отмечали, что по итогам года объем уплаченных налогов и иных платежей в консолидированный бюджет РФ превысил 6,1 трлн рублей. Такое значение стало рекордным значением в истории компании и всего российского рынка.

В агентстве предупредили, что в текущем году на рентабельность компании могут повлиять продолжающееся увеличение налоговой нагрузки и опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий.

Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов ранее отмечал высокий уровень налоговой нагрузки в нефтяном секторе. По его словам, общий уровень фискальной и тарифной нагрузки составляет порядка 80% от финансового результата. Он подчеркнул, что такой показатель гораздо выше, чем у других отраслей российской экономики.