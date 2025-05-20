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Юрист назвал главный признак мошенничества в финансовых инвестициях

Юрист Кваша: если вкладчику обещают гору доходов – это признак мошенничества
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Любые финансовые инвестиции сопряжены с рисками, однако самая большая опасность — нарваться на мошенников. Причем чем больший доход обещают вкладчику, тем выше вероятность, что это финансовая пирамида или другая преступная схема, которая приведет только к убыткам, предупредил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист назвал обещания высокой доходности от вложений, с помощью которых рекламируется тот или иной инвестпродукт, главным признаком мошеннической схемы. Преступники пытаются сыграть на жадности вкладчиков, причем их жертвы тоже несут ответственность, подчеркнул он.

Желающим участвовать в инвестпроекте важно заручиться договором и получить гарантии от определенного лица, на которого в случае чего можно будет написать заявление, отметил Кваша.

«В идеале надо запросить его паспорт и информацию о местожительстве, чтобы понимать, по какому адресу предъявлять иски и какой адрес указывать при обращении в полицию, — посоветовал юрист. — Так что тут необходимы: договор, реквизиты, персональные данные. Это базовые требования должной осмотрительности».

Если какой-то способ инвестирования вызывает сомнения, то лучше проверить всю информацию о конкретном инвестпродукте, поискать данные в интернете. Так можно нарваться на отзывы и жалобы пострадавших от похожих мошеннических схем и сберечь свои финансы, заключил специалист.

Напомним, по данным МВД, 39% выявленных фишинговых сайтов посвящены различным способам инвестирования. Эти платформы имитируют реальные торговые площадки, обещая пользователям сверхдоходы от вложений в криптовалюту, акции или операции на рынке Forex. Жертвы зачастую попадают на такие ресурсы после общения с лицами, предлагающими легкий заработок, например, на сайтах знакомств или в мессенджерах.

Ранее россиянка лишилась 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

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