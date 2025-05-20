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Формат собраний кредиторов в банкротстве изменится

В Сбере предложили сделать собрания кредиторов в банкротстве электронными
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Пресс-служба Сбера

Собрания кредиторов в банкротстве можно сделать электронными, а очный формат оставить как опцию для особых случаев, заявил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбера Кирилл Демин в рамках XIII Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что сервис Сбера «Bankro.Tech» позволяет сократить среднее время участия в собраниях кредиторов с 3 часов до 5-7 минут.

«Также важно стандартизировать документы, подаваемые в суд, и судебные акты», — сказал Кирилл Демин.

Демин добавил, что необходимо создать рабочую группу на базе Верховного суда или Судебного департамента по стандартизации документов, подаваемых в суд.

«В качестве пилотного направления предлагаю выбрать банкротство», — отметил топ-менеджер.

Ранее в Сбере рассказали, что создаваемый на базе искусственного интеллекта для бизнеса GigaChat ИИ-ассистент поможет студентам и ищущим работу россиянам подбирать релевантные варианты для трудоустройства.

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