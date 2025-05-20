Количество получающих пенсию в ВТБ россиян превысило 3 млн человек

С начала года число клиентов с пенсией в ВТБ увеличилось на 500 тысяч человек

С начала 2025 года число россиян, получающих пенсию в ВТБ, увеличилось на 500 тыс. человек и достигло 3 млн пенсионеров, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в ВТБ, всего с января по май банк начислил им 274 млрд рублей пенсионных средств (на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 года).

Также в банке рассказали, что по итогам I квартала 2025 года число клиентов, которые получают в ВТБ пенсию и зарплату, увеличилось на 14%.

По словам экспертов ВТБ, такой рост стал возможным благодаря различным предложениям от банка.

Как рассказала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова, банк предлагает пенсионерам специальные условия по вкладам и накопительным счетам, чтобы они смогли сохранить и приумножить свои накопления.

«Для нас важно обеспечить безопасность наших клиентов, поэтому мы подключаем бесплатную программу страхования от мошенничества всем, кто получает пенсию в ВТБ. Также мы не взимаем комиссию за снятие наличных в банкоматах любых банков», — сказала она.

Кроме того, клиенты ВТБ могут оформить заявление на перевод пенсии в банк в любом отделении ВТБ, при доставке карты сотрудником банка, по телефону горячей линии или в приложении «ВТБ Онлайн».