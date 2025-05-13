В России резко подорожала морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала на 25% за неделю

C 3 по 10 мая значение Индекса Мишек выросло на 3,9% по сравнению с его увеличением на 0,5% неделю назад, рассказал «Газете.Ru» создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Инфляция за неделю ускорилась. За неделю выросли цены на морковь (+25,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+22,2%) и куриные тушки (+10,0%). Снизились цены на подсолнечное масло «Олейна» (-3,3%)», — отметил Абрамов.

По данным на 10 мая, значение Индекса Мишек повысилось на 11,7% в годовом выражении. За год подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), масло «Олейна» - (+41,4%), сливочное масло «Домик в деревне» (+30,9%), сельдь «Матиас» (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), конфеты «Мишка косолапый» (+15,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+8,3%), бананы (+6,3%) и чай черный «Акбар» (+4,6%). Подешевели морковь (-24,2%), детский мармелад «Fruit-Tella» (-16,0%), бюджетные куриные тушки (-3,3%), яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

По данным Минэкономразвития, с 29 апреля по 5 мая 2025 года годовая инфляция в России составила 10,2% по сравнению с 10,34% по состоянию на 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали бананы.